X(旧Twitter)の代替SNSとして人気のBlueskyに、同じことに興味を持つ人々とより深く交流できる「コミュニティ」機能が追加されることが明らかになりました。communities are coming to Bluesky this year.today, Bluesky is one big space. communities will be smaller spaces inside that where you can go deeper and hang out with people who care about the same stuff.— alex benzer (@alexbenzer.com) 2026年6月11日