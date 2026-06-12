日本代表DF長友佑都（FC東京）が、MF遠藤航（リヴァプール／イングランド）の日本代表離脱について語った。15日に、FIFAワールドカップ2026の初戦となるオランダ代表戦を控えている日本代表。ベースキャンプ地のナッシュビルで調整をしていた中、現地時間11日に別メニューで調整していた遠藤の離脱が正式決定。FW町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）が追加招集されることも決定した。リヴァプールでの負傷から、5月31日のアイス