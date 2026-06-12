カズレーザー（４１）とお笑いコンビ「ぺこぱ」の松陰寺太勇（４２）によるＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム」が１２日までに更新され、「【４０代】おじさんよりも老眼の方が嫌！」という題材で２人が話し合った。「昨日収録中思ったんですけど、本当に…１０年前、だからメディアの仕事もらい始め頃に比べてもう水飲む量がめちゃくちゃ増えてるなと思ったんですよ」と始めたカズレーザー。続け