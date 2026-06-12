タレントの長嶋一茂が１２日放送のテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で過激発言し、キャスターでフリーアナウンサーの羽鳥慎一から注意される場面があった。この日放送では、１２日開幕したサッカー北中米Ｗ杯を取り上げた。今大会から観戦チケットは需給により価格を変動させるダイナミックプライシングが採用されている。コメンテーターで元テレ朝の玉川徹氏はＦＩＦＡの商業主義を疑問視。これに応じる形で金曜コ