通勤電車の車内、会社の広報写真、何気なく上げたSNSの投稿ーーそんな日常の一コマが、ある日突然、性的なフェイク動画や画像の“素材”に変えられてしまう。生成AIを悪用した「性的ディープフェイク」は、芸能人だけでなく一般女性や子どもにまで被害を広げ、しかも本人が気づかないまま拡散が進むケースも少なくない。削除も加害者特定も難しく、被害者は孤立しやすい。いま静かに広がる“ステルス性暴力”の実態を追った。◆「