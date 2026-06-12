お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（55）が11日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。番組ファンという人気芸人の発言を受けて、自身の心境を語った。同番組冒頭、「今朝の“あさイチ”ね、内村さんがゲストで」と切り出した大吉。コンビでMCを務めるNHKあさイチ」（月〜金曜前8・15）に「ウッチャンナンチャン」内村光良がゲスト出演した際、内村が「家呑み華大」を「あれ面白い。俺なんか絶対できな