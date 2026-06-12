Microsoftは6月11日（米国時間）、Webブラウザ「Microsoft Edge」のリリースサイクルを現行の4週間から2週間に短縮すると発表した。Edge 152 安定版（8月27日リリース予定）以降から新サイクルが適用される。新サイクルでは、アップデート1回あたりの変更規模を従来のおよそ半分に抑え、2倍の頻度で提供する。これにより、ユーザーは新機能やセキュリティ関連の改善、パフォーマンス向上などをより迅速に利用できるようになる。ま