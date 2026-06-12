12日午前10時半すぎ、長野県須坂市墨坂南にある集合住宅の一室で、女性の遺体が見つかりました。他殺とみられています。警察によりますと、この部屋には80代の夫婦が暮らしていて、遺体は80代の妻とみられています。別居している息子が遺体を発見し、消防に通報したということです。80代の夫もけがをした状態で現場にいて、長野市内の病院に搬送されました。けがの程度はわかっていませんが、搬送時、会話はできる状態だったという