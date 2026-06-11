モデルの水原希子が自身のインスタグラムを更新。これまでにもたびたび大胆な投稿が物議を醸してきた水原だが、今回はその“ファッション”が波紋を呼んでいて……。【写真】水原希子が披露した驚愕の「シャツ」姿水原の“巨乳シャツ”姿が物議水原が投稿したのは、タイ旅行に訪れたと思われる写真たち。投稿文にはタイ語で「ありがとう」と綴られ、同国の国旗の絵文字も添えられている。現地の市場や食事、ショッピングの様子