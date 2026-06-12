タイ王室は、2022年に心臓疾患で倒れ、昏睡状態が続いていたパチャラキティヤーパー王女が11日に死去したと発表しました。47歳でした。タイ王室の声明によりますと、ワチラロンコン国王の長女、パチャラキティヤーパー王女は、2022年12月、愛犬の訓練をしていた際に心臓の疾患が原因で倒れ、救急搬送されました。その後、意識が戻らないまま、3年以上にわたり入院していましたが、先月21日以降、腹部の感染症などの影響で容体が悪