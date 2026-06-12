お笑いコンビ「爆笑問題太田光(61)の妻で、芸能事務所「タイタン」の太田光代社長（61）が11日放送のinterfm「鈴木紗理奈と中川安奈の修羅shushushu」（木曜 後10・00）にゲスト出演。家庭での光の様子やかつての生活ぶりについて語った。パーソナリティーの鈴木紗理奈は光代社長について「あんな手のかかる旦那さんで、大変な尻拭いをいっぱいしている中、社長としてバリバリやられて。爆笑問題さん、日本を代表する芸人さ