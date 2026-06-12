お笑い芸人はなわ（49）が11日、FM NACK5「FAV FOUR」に出演。2日、肺炎のため亡くなった元ボクシング世界王者でタレント、ガッツ石松（本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんを偲んだ。そしてかつてのガッツさん”ブチギレ”事件も振り返った。はなわはこの日、冒頭から「とても悲しいニュースが届きまして…。ガッツさんとは僕は非常にお世話になってまして、芸能界のお父さんのような存在で。よく電話くれたり、会いに行っていた