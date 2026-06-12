現地６月11日、ついに北中米ワールドカップが開幕し、メキシコシティ・スタジアムではメキシコ代表vs南アフリカ代表のオープニングマッチが開催された。アステカの大歓声で勢いに乗る地元メキシコは、開始９分にさっそく先制に成功する。その後も攻勢を仕掛け続けたが、南アフリカの堅守とＧＫの好守に阻まれて追加点を奪えず、前半は１−０で終了。49分に相手に退場者が出ると、67分にエースのヒメネスが頭で豪快に決めてよう