きょう午前、新潟市中央区の路上で、男性が男に刃物のような物で切りつけられ、軽傷を負う事件がありました。男は逃走中です。事件があったのはJR新潟駅近くの路上です。警察によりますと、きょう午前11時20分ごろ、歩いていた男性が、後ろから来た男に刃物のような物で腕を切りつけられたということです。男性は軽傷で、男は凶器を持ったまま逃げました。逃げた男は、年齢が40代くらい、身長180センチほどで、がっちりとした体型