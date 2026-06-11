ハウスクリーニングに関する高額請求が発生しているとして、国民生活センターが注意を呼び掛けています。【要注意】5000円だったのに…これが「ハウスクリーニング」の高額請求の事例です！国民生活センターによると、次のような相談が寄せられているといいます。【相談事例】電話で換気扇のクリーニング（5000円）の勧誘があり、依頼した。翌日、換気扇を掃除してもらった際、換気扇フードを風呂場で洗わせてほしいと言われた