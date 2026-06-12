「何してても腹立つし、全部ムカつく」お笑いコンビ・フットボールアワーの後藤輝基と岩尾望が、これまでの“コンビ仲”について語った――。フットボールアワー(左から岩尾望、後藤輝基)○「(平場の)打ち合わせとかしない」「カッコ悪いと思ってた」1999年にコンビを組み、今年で結成27年目を迎えたフットボールアワー。3日深夜のニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00〜28:30)で、若手時代につ