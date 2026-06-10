人手不足が深刻化する介護業界。報道などでは職員の対応が問題視される一方、利用者からの暴言やセクハラ、暴力に悩みながら働く職員も少なくありません。「心が折れそうになりながら働いている職員も多く、私自身もストレスが限界です。生々しい現状を、少しでも知ってほしいです」と話してくれたのは、介護施設で働く佐藤愛花さん（仮名・20代）です。◆利用者を笑顔にする介護士を目指して取材に応じてくれた愛花さんは、筆