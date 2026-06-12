タレントのＭＥＧＵＭＩが１１日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜・深夜０時５５分）に出演。過去の恋愛での失敗を語った。この日は「失恋からあざとく幸せをつかむあざと逆転恋愛術」をテーマにトークを展開。「嫌われたくないから我慢するみたいなことをやっていた」というＭＥＧＵＭＩ。だが「やっぱり気持ちは嫌だったことは嫌って言うのはすごく大事だし、あと距離感。やっぱりお互いが立った上に恋愛