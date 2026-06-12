北中米ワールドカップサッカー北中米ワールドカップ（W杯）は11日（日本時間12日）、メキシコ―南アフリカの開幕戦がメキシコシティで行われた。キックオフ前、公式テーマソングを歌ったスタイル抜群の美女に視線が集中。日本のネット上では「菜々緒がいる」などと話題になった。開幕戦が行われたメキシコシティ競技場。試合前セレモニーでは世界的歌手シャキーラらが熱唱し、会場は大盛り上がりとなった。そんな中、日本フ