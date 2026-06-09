JAXA（宇宙航空研究開発機構）は2026年6月9日、「H3」ロケット6号機（30形態試験機）の再設定された打ち上げ予定日を発表しました。6月12日午前に再設定発表によると、H3ロケット6号機の新たな打ち上げ予定日・時間帯は、日本時間2026年6月12日9時53分59秒〜11時52分46秒です。打ち上げ予備期間は、2026年6月13日〜2026年6月30日と、2026年7月9日〜2026年7月31日が確保されています。当初、H3ロケット6号機は2026年6月10日に打ち上