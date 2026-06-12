国土交通省＝東京・霞が関国土交通省は12日、駅や商業施設などでの女性用トイレの行列改善に向けた指針を決定した。「待ち時間を平等に」との考え方を掲げ、利用者が男女でほぼ同数の施設では、原則として女性用の便器数を男性用（大小合計）以上とする必要があるとした。法的拘束力はないが、事業者や行政に取り組みを促す。指針は、就業率向上などを背景に女性が外出先でトイレを利用する機会が増えていると指摘。男性の利用