元ボクシング世界チャンピオンから俳優・タレントに転身し、長く人気を博したガッツ石松さんが、6月2日、肺炎のため亡くなった。76歳だった。葬儀は遺族の意向により、近親者のみで執り行われたという。【写真を見る】マイケル・ダグラスとガッツ石松さんのツーショット、高倉健さんと菅原文太さんとの一枚、若かりし頃の妻とのツーショットボクサーから芸能人に転身し成功した、まさに先駆けの存在だったガッツ石松さん。約3