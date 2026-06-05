経営する会社の事務所から男性の遺体を運び出して遺棄したとして、東京都港区のＩＴ関連会社社長、水口克也被告（４９）が死体遺棄容疑で逮捕、起訴された事件で、警視庁は５日、静岡県伊豆市内の山林で男性の遺体の一部を発見したと発表した。

ＤＮＡ型鑑定の結果、遺体は行方不明だった港区六本木、同社役員の男性（当時５４歳）と判明した。

発表によると、遺体は５月２９日、水口被告の供述などに基づいて行われた捜索で発見された。現場は伊豆市湯ヶ島の山林の斜面で、木にひっかかっていた黒い布製のボストンバッグ内に胴体部分が入っていた。遺体は一部が白骨化しており、切断されたとみられるという。

男性は昨年９月２８日を最後に行方不明となり、同社事務所から本人の血痕が多数見つかった。同庁は水口被告を４月に逮捕し、立ち寄り先とみられる峠の山林の捜索などを行ってきた。捜査関係者によると、水口被告は現在、事件について黙秘している。

これまでの捜査で、水口被告が昨年１０月上旬頃に江東区でレンタカーを借りたことが判明している。警視庁は車で男性の遺体を運んだとみている。