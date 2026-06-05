起業家で経済エンターテインメント番組「REAL VALUE」CEOとして知られる溝口勇児氏（41）が4日夜、自身のXを更新。「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）に対し、ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（53）との「試合」を決定してよいかどうか、呼びかけた。

堀江氏4日までにYouTubeチャンネル「REAL VALUE」に出演。動画内で14日に開催される、溝口氏がCOOを務める格闘イベントBreakingDown（ブレイキングダウン）が告知された流れで、参戦オファーを受けた堀江氏は「だから俺、ずっと前から言ってんじゃん。2分2ラウンドだったら、ひろゆきとやるよ」と宣言した。堀江氏はブレイキングダウンCEOで格闘家朝倉未来のYouTubeチャンネル「ふわっとmikuruチャンネル」に出演した際、キックボクシングなどの練習を17〜18年続けていると明かしている。そして「僕は普通にトレーニングというか…マススパー（強く当てない軽いスパーリング）くらいで。打撃だけで、ほぼ当てないくらいの感じで」などと説明。朝倉未来から「嫌いなんですか？ ひろゆきさん（のことを）」と聞かれると、堀江氏は「あーもう、すごい嫌です」と即答した。

ひろゆき氏は4日、自身のXにこの堀江氏の発言などを報じた一部メディアの記事を添付。「堀江さんって、 ベタ足の立ちまわりしか出来ないのに、なんで勝てる気で居るんだろう。。。？」とリアクションした。ちなみにひろゆき氏もキックボクシング経験があることを明かしたことがある。

こうした流れをうけ、溝口氏は4日夜、ひろゆき氏のこのポストを引用。「試合決定してもいいですか」と“緊急打診”した。

これに対し、堀江氏が4日深夜反応し「俺は減量しなくてよくて2分2Rならいつでも良き普通に体重でボコボコにします笑」と改めて宣言した。

ちなみに堀江氏とひろゆき氏はかつて共著の対談本を出したこともあった。ただ堀江氏は、コロナ禍の20年9月に訪れた広島県の餃子店におけるマスク着用をめぐる議論をめぐり、ひろゆき氏に“絶縁状”を叩きつけていた。また堀江氏は23年9月、自身が共同プロデュースする餃子店をXでPRした際、同店にひろゆき氏が「出禁」だなどとも通達していた。

堀江氏は25年1月にも、Xでひろゆきとの直接対決について「減量なしで2分2Rのキックボクシングならやるよ」「スポーツじゃなくて果し合いみたいなもんだろ。俺に有利な条件でお前をボコボコにする為にやるんだよ。じゃなかったらやる意味ないだろよ笑」などと記したことがあった。