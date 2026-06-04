週末にかけて熱帯低気圧が近づく恐れ。これからの天気をフカボリしてお伝えします。

■5日は太平洋側ですっきりしない天気

5日（金）は低気圧が四国沖から関東の南の海上へすすむ予想です。西日本は朝まで雨の残るところがありそうです、日中も雲が広がりやすく、にわか雨がありそうです。関東や東北の太平洋側も湿った北東風が流れ込む影響で、一日を通してすっきりしない天気になるでしょう。

気温も前日より下がる予想で、昼間も長袖がちょうど良いくらいの涼しさとなりそうです。北陸や東北の日本海側、北海道は日差しの届くところが多くなりそうです。25℃以上の夏日になるところもありますが、湿度は低くカラッとした暑さでしょう。

■週末は新たな熱帯低気圧が近づく 西日本の太平洋側は大雨の恐れ

熱帯低気圧が南西諸島に近づく見通しで、先島諸島は雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。熱帯低気圧の北側には梅雨前線が停滞していて、奄美地方でも雨の降り方が強まるでしょう。

週末はゆっくりと東シナ海まで進んでくる予想で、6日（土）は沖縄地方で、7日（日）は西日本の太平洋側を中心に警報級の大雨になる恐れがあります。台風6号の影響で記録的な大雨になった地域で再びまとまった雨となる予想で、土砂災害にも警戒が必要になりそうです。

■週明けは東日本で雨が強まる可能性も 梅雨入りのタイミングは？

熱帯低気圧が台風まで発達するかは不確実ですが、週明けには前線上で温帯低気圧に変わり、本州の南岸を進む可能性があります。8日（月）は東日本でも雨や風が強まる恐れがあるため、今後の情報には注意が必要です。低気圧が抜けたあとは梅雨前線が一旦南に下がるため、東海や関東が梅雨入りするかどうかは難しい状況です。いまの段階だと東京では曇りマークが続いているため、梅雨前線があまり南下しない予想に変われば、梅雨入りさせようと考えているのかもしれません。

■なぜ梅雨入り・梅雨明けを発表するのか？

梅雨というのはひとつの季節現象であり、本来なら春や夏と同じで、いつからがその季節なのかを明言することは難しいです。（今年の夏は何月何日からです！とは、いわないですよね）

では、なぜ梅雨だけは発表があるのかというと、気象庁は「梅雨は大雨による災害の発生しやすく、日々の生活等にも様々な影響を与え、社会的にも関心が高い季節現象だから」と回答しています。

近年は地球温暖化の影響もあり、しとしと雨が降るような梅雨のイメージから、大雨に警戒が必要な時期という印象が強くなってきたと感じます。まだ梅雨入りしていない地域でも雨の季節は確実に近づいてきています。大雨への備えは今のうちにしておきましょう。

気象予報士 澤麻美