ちゃんみな、マイケル・ジャクソン役のジャファー・ジャクソンに質問「一番痛めた場所はどこ？」
ちゃんみなが4日、都内で行われた映画『Michael／マイケル』（12日公開）のジャパンプレミアに登壇し、主人公マイケル・ジャクソン役のジャファー・ジャクソン、香取慎吾らとのトークを行った。
【写真】トークコーナーに登場したちゃんみな、香取慎吾ほか集合ショット
ちゃんみなは「私も日本で歌ったり踊ったりプロデュースしたりするんですけど、すごくリスペクトしています」とマイケルへの思いを語った。また、「この映画を通してマイケルからもらったメッセージがあるとすれば何ですか」と質問。ジャファーは、マイケルの人間性や思いやりの心を伝えたかったと語った。
さらにちゃんみなは、自身もダンスパフォーマンスを行う立場として「マイケルを演じていて一番痛めた場所はどこですか？」と質問。ジャファーは「つま先と足首です」、幼少期のマイケルを演じたジュリアーノ・ヴァルディは「膝と腰です」と明かし、会場の笑いを誘った。
マイケル・ジャクソンは、圧倒的な歌唱力と革新的なダンスパフォーマンスで、アーティストの枠を超え、全世界的なアイコンとなった“キング・オブ・ポップ”。本作では、世界的スターへと駆け上がる若き日のマイケルの“創造の瞬間”と、その才能ゆえの孤独、父の支配と自身の理想の狭間で葛藤しながら、数々の名曲を生み出していく姿を描く。
【写真】トークコーナーに登場したちゃんみな、香取慎吾ほか集合ショット
ちゃんみなは「私も日本で歌ったり踊ったりプロデュースしたりするんですけど、すごくリスペクトしています」とマイケルへの思いを語った。また、「この映画を通してマイケルからもらったメッセージがあるとすれば何ですか」と質問。ジャファーは、マイケルの人間性や思いやりの心を伝えたかったと語った。
マイケル・ジャクソンは、圧倒的な歌唱力と革新的なダンスパフォーマンスで、アーティストの枠を超え、全世界的なアイコンとなった“キング・オブ・ポップ”。本作では、世界的スターへと駆け上がる若き日のマイケルの“創造の瞬間”と、その才能ゆえの孤独、父の支配と自身の理想の狭間で葛藤しながら、数々の名曲を生み出していく姿を描く。