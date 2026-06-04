映画『Michael／マイケル』ジャパンプレミア 中山秀征、つま先立ち＆スライドウォークも披露
タレントの中山秀征が4日、都内で行われた“キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』（12日公開）のジャパンプレミアに出席した。
【写真】最高のキメ顔で“マイケルポーズ”披露する中山秀征
マイケル・ジャクソンのかつての日本公演も観覧したという中山は、エンターテイナーとして大きな影響を受けてきたという。この日はマイケル風の手袋や靴下、ローファーの衣装で登場し、つま先立ち（トゥ・スタンド）やスライドウォークで盛り上げた。
マイケル・ジャクソンは、圧倒的な歌唱力と革新的なダンスパフォーマンスで、アーティストの枠を超え、全世界的なアイコンとなった“キング・オブ・ポップ”。本作では、世界的スターへと駆け上がる若き日のマイケルの“創造の瞬間”と、その才能ゆえの孤独、父の支配と自身の理想の狭間で葛藤しながら、数々の名曲を生み出していく姿を描く。
イベントには、主人公・マイケル役を務める実甥のジャファー・ジャクソンを含むキャスト＆製作陣も集結した。
【写真】最高のキメ顔で“マイケルポーズ”披露する中山秀征
マイケル・ジャクソンのかつての日本公演も観覧したという中山は、エンターテイナーとして大きな影響を受けてきたという。この日はマイケル風の手袋や靴下、ローファーの衣装で登場し、つま先立ち（トゥ・スタンド）やスライドウォークで盛り上げた。
イベントには、主人公・マイケル役を務める実甥のジャファー・ジャクソンを含むキャスト＆製作陣も集結した。