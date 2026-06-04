『ジョン・ウィック』シリーズ発、ドニー・イェン演じる盲目の暗殺者ケインのスピンオフ映画『Caine（原題）』に、ホラー映画『ブラックフォン』や実写『ヒックとドラゴン』シリーズなどで知られるメイソン・テムズが参戦することが明らかとなった。米が報じている。

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イェン演じるケインは、『ジョン・ウィック：コンセクエンス』（2023）で初登場したキャラクター。かつてジョン・ウィックと友情を育んだ凄腕の暗殺者だが、娘を守るため、ハイ・テーブルの命令に従ってジョンと敵対した。本作では『コンセクエンス』の後、ハイ・テーブルから解放されたケインに焦点が当てられるという。

現時点で、テムズが演じる役柄の詳細は明かされていない。テムズは、若手ながら高い演技力で注目を集める子役出身の俳優。『ブラックフォン』では誘拐犯に果敢に立ち向かう主人公フィニーを演じてブレイク。続編にも出演した。

その後は、人気アニメーション映画『ヒックとドラゴン』実写版で主人公ヒック役に抜擢され、続編の撮影を終えたばかり。今後は、人気パンクバンドのグリーン・デイにインスパイアされた映画『Nimrods（原題）』のほか、メイコン・ブレア監督の『Idiots（原題）』でデイヴ・フランコやオシェア・ジャクソン・Jr.と共演する予定だ。ハリウッド期待の新世代スターとして活躍するテムズの参加で、フレッシュな魅力と若々しいエネルギーが加わることが期待される。

イェンは監督・主演を兼任し、アキラ役のリナ・サワヤマも続投。「ストレンジャー・シングス 未知の世界」のビリー役で知られるデイカー・モンゴメリが、未発表のキャラクターでする。

脚本は『THE BATMAN－ザ・バットマン－』続編や、キアヌ・リーブス原作のコミック『BRZRKR』の映画化作品を手掛けるマットソン・トムリンとマイケル・マクグレールが担当。プロデューサーには、シリーズを支えてきたチャド・スタエルスキ、バジル・イワニク、エリカ・リー、キアヌ・リーブスらが名を連ねる。

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