大原さん、実はかなり目の肥えた「クルマ好き」だった！

グラビアアイドルで俳優の大原優乃さんが2026年5月16日に自身のInstagramを更新し、「お仕事で沖縄へ」と投稿。現地のレンタカーでドライブしたことを報告し、そのときのクルマを紹介しました。

複数の写真がアップされたそのクルマとは、イタリアの自動車メーカー・フィアットの「500（チンクエチェント）」のようです。

【動画】これが「大原優乃」と「イタリア車」の2ショットです！ 動画で見る（30枚以上）

大原さんのInstagramでは、クリーム色の内装と赤いパネルが印象的で、沖縄独特の解放感ある雰囲気にも良く似合っていました。

先行して5月3日に公開されたYouTubeチャンネル「ゆーのちゅーぶ」でも「【沖縄vlog】オープンカーを運転して、満喫しました」とのタイトルで、自然体な姿でのドライブシーンを紹介。画面からは、日ごろからクルマに乗り慣れている様子が伝わってきます。

チンクエチェントといえば、「ルパン三世」の愛車としても知られますが、そちらは1957年に登場した「ヌオーヴァ（新型）500」と呼ばれる2代目モデル。リアエンジン・後輪駆動のレイアウトを特徴とします。

小柄で丸みを帯びた愛らしいスタイリングが好評を得て、1975年まで18年間の長きにわたって生産されたイタリアの国民車です。

今回大原さんの動画に登場したのは、2007年、2代目をモチーフにしたレトロなデザインで復活を遂げた3代目でした。

キャンバストップをオープンにするシーンが映ることから、電動キャンバストップ仕様のオープンモデル「500C」とみられます。

そんなイタリア車で沖縄を満喫した大原さん。「相変わらずドライブ好きです」と本人がつづったように、実はひそかな“クルマ好き”として知られる存在でもあります。

これまで、大原さんのYouTubeチャンネルでは「無事、合格しました。免許証を初公開」、「人生初！キャンピングカーを運転しました」、「【1年ぶり！】マニュアル免許の実力見せます」など、クルマに関する動画がたびたび公開されてきました。

なかでも、2023年10月には「【新車購入】半年悩み抜いた愛車を初公開します」なる動画を公開。

優美で上質なブラウンの内装などから、彼女が乗る愛車が北欧・スカンジナビアデザインで知られるボルボ車であると推察されます。

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国産コンパクトカーのありふれたレンタカーではなくあえてチンクエチェントを選び、楽しそうに沖縄のドライブを満喫する自然体な姿は、人気を博したドラマ「ゆるキャン△」の頃のまま。

そして、そんな大原さんがとても目の肥えたクルマ好きであることがもはや隠しきれないようにも映ります。

SNSなどでも「本当にクルマ好きなんですね」「運転姿可愛すぎる」「沖縄ドライブめっちゃ楽しそう！」などの声が集まっていました。