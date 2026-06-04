マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）の超大作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』と続編『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ』を手がけるルッソ兄弟は、現時点でその先の『アベンジャーズ』映画を構想していないようだ。

ジョー＆アンソニー・ルッソ監督は、『キャプテン・アメリカ／ウィンター・ソルジャー』（2014）、『シビル・ウォー／キャプテン・アメリカ』（2016）を経て、『アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー』（2018）、『アベンジャーズ／エンドゲーム』（2019）を監督。特に『エンドゲーム』は、MCUの初期サーガにひとつの巨大な区切りをつける作品となった。

米によるイベントでアンソニー・ルッソは、『エンドゲーム』当時を振り返り、「私たちは『エンドゲーム』を作った時、“やり遂げた”という感覚でした」と説明している。「あれは私たちにとって4本目のマーベル映画でした。『ウィンター・ソルジャー』で始めた物語のアークを完結させたんです。私たちにとって、あれはまさに終わりとして意図したものでした」。

そのうえで、今回の復帰については、あくまで『ドゥームズデイ』と『シークレット・ウォーズ』の2作のみであると語った。

「私たちが今集中している物語は完結しています。『ドゥームズデイ』と『シークレット・ウォーズ』は2本の映画として互いに呼応し、ひとつの完全な表現を形づくっています。今後、私たち全員がマーベルとさらに協力するかどうかは、もちろん可能性としてはあります。しかし現時点では、ビジョン、物語上のビジョンは『シークレット・ウォーズ』までです。」

つまり、ルッソ兄弟がMCUから完全に離れると断言したわけではない。ただし少なくとも現時点では、『シークレット・ウォーズ』の先にさらに『アベンジャーズ』映画を続けるという計画ではなく、まずはこの2作でひとつの物語を完結させる考えのようだ。

これは、彼らが語る「フェーズ0」発言ともつながるものだろう。ジョー・ルッソは、ロバート・ダウニー・Jr.が今度はドクター・ドゥーム役として戻ってくる『ドゥームズデイ』について、MCUが「フェーズ0」に戻るようなものだと表現していた。『エンドゲーム』で一度“終わり”を描いたルッソ兄弟が、今度はドゥームを中心にMCUを新たな出発点へ導こうとしている、というわけだ。

『ドゥームズデイ』では、長年アイアンマン／トニー・スターク役としてMCUを支えたロバート・ダウニー・Jr.が、ヴィランのドクター・ドゥーム役で復帰。『ファンタスティック4：ファースト・ステップ』のキャストや、X-MEN関連キャラクターの登場も予告されており、MCUの歴史を大きく組み替える作品になることが期待されている。

『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は2026年12月18日に日米同時公開予定。『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ』は2027年12月17日に米国公開予定。

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