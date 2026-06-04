阪神が新外国人候補として、アンダーソン・セベリーノ投手（３１）＝前メッツ３Ａ＝の獲得調査を行っていることが３日、分かった。球団はすでに日本野球機構（ＮＰＢ）に身分照会を実施しており、今後契約に入るとみられる。チームの補強ポイントに合致する中継ぎ投手として期待される。

ドミニカ共和国出身の左腕で２０１３年にヤンキースと契約。２０年にホワイトソックスとマイナー契約を結び、２２年にメジャーデビューを果たした。メジャー通算６試合で０勝０敗、防御率６・１４。マイナーでは通算１８２試合で１７勝２１敗、防御率４・３４。現地時間５月３０日にメジャー登録４０人枠から外れていた。

今季のチームは開幕から順調に勝ち星を伸ばすも、中継ぎ陣の整備が課題となっている。セットアッパーの石井はキャンプ中に離脱。右のリリーフの獲得調査を行っていたが、桐敷が５月２７日に２軍再調整となり、及川も本来の投球を示せていない。それらも含め、左投手補強の緊急性が高まった。２リーグ制以降では球団史上初となる連覇を目指す今季。ブルペン陣を再整備した上で、夏場の戦いに挑む。

◆アンダーソン・セベリーノ（Ａｎｄｅｒｓｏｎ Ｓｅｖｅｒｉｎｏ）１９９４年９月１７日生まれ、ドミニカ共和国サンドドミンゴ出身。３１歳。１７８センチ、８６キロ。左投げ左打ち。１３年にヤンキースと契約し米球界入り。メジャー登板はホワイトソックスでの２２年のみで、６試合０勝０敗、防御率６・１４。