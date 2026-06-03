「ＤｅＮＡ０−２楽天」（３日、横浜スタジアム）

楽天が競り勝って２連勝。０−０の九回１死一塁で、途中出場の中島が中越えにタイムリー二塁打を放った。１死三塁となり暴投の間に中島も生還した。

打線は初回１死一、二塁で浅村が併殺に倒れて絶好の先制機を逃した。四回は１死一塁から黒川の中越え二塁打の間に一走・村林が本塁を突いたが憤死。六回１死一、三塁も後続が倒れた。

先発の古謝は故郷横浜で６回２安打無失点、７奪三振の好投。唯一のピンチは四回。無死から佐野、宮崎の連打で一、三塁とされたが、４番・筒香を空振り三振、５番・度会を右飛、６番・三森を空振り三振に仕留めた。打たれた安打はこの２本だけだった。七回に代打を送られて降板。打線の援護はなく、勝敗は付かなかった。

「調子はよかったと思います。野手の方々の守備に助けてもらい、ピンチになっても気持ちを切り替えて投げることができました。真っすぐの強さと球数の多さがまだまだですけど、地元で変なピッチングにならなくてよかったです」とコメントした。