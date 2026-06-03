½»¿Í¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í½÷À¤Ï³°½ÐÃæ¤ÇÌµ»ö¡ÄÄ«¤Î¸©±Ä½»Âð¤Ç²ÐºÒ 5³¬¤Î°ì¼¼¤¬·ã¤·¤¯Ç³¤¨¤ë ·Ù»¡Åù¤¬½Ð²Ð¸¶°ø¤Ê¤ÉÄ´¤Ù
¡¡3ÆüÄ«¡¢´ôÉì¸©Âç³À»Ô¤Î¸©±Ä½»Âð¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç³¤¨¤¿Éô²°¤Î½»¿Í¤Ï³°½ÐÃæ¤ÇÌµ»ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²Ð¸µ¤ÎÉô²°¤¬·ã¤·¤¯Ç³¤¨¤ëÍÍ»Ò¤ò¶á½ê¤Î¿Í¤¬»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·úÊª¤Î³°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀª¤¤¤è¤¯Ê®¤½Ð¤¹±ê¡£¹õ¤¤±ì¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÌ¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¤«¤í¤¦¤¸¤Æ»Ä¤Ã¤¿ÁëÏÈ¤Î±ü¤Ë¸«¤¨¤ë¼¼Æâ¤¬¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê²Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç³À»ÔÅçÄ®¤Î¸©±Ä¹ÓºêÃÄÃÏ¤Ç¡¢¸áÁ°7»þ10Ê¬¤´¤í¡¢¡Ö·úÊª¤«¤é±ê¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È¶á½ê¤Î¿Í¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ç³¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï5³¬¤Î°ì¼¼¤Ç¡¢¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É10Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ²Ð¤Ï¤ª¤è¤½1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÉô²°¤Ë½»¤à¥Ö¥é¥¸¥ë¹ñÀÒ¤Î½÷À(65)¤Ï½Ð²ÐÅö»þ³°½ÐÃæ¤Ç¡¢Ìµ»ö¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¾¤ÎÉô²°¤Ê¤É¤Ø¤Î±ä¾Æ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤¿¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬¾Ü¤·¤¤½Ð²Ð¸¶°ø¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£