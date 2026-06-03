M!LK¡¢¥í¥Ã¥¥ó¤Ë½é½Ð±é·èÄê¡ª¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖJAPAN JAM¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò¤·¤¿¤¤¡ª¡×¡ÖÀäÂÐÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼
5¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥«¥ë¥À¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡¦M!LK¡Ê¥ß¥ë¥¯¡Ë¤¬¡¢9·î20Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡ÖROCK IN JAPAN FESTIVAL¡Ê¥í¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ë2026¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£M!LK¤¬Æ±¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£
M!LK¤ÏÀèÆü¡¢¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë1²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£¤½¤Î²÷¿Ê·â¤ËÂ³¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢6·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¡ÖÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â5000Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤äSNS¤òÃæ¿´¤Ë°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò¹¤²¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òÀÊ´¬¤·¡¢Àª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤M!LK¡£Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ½é»²Àï¤È¤Ê¤ëº£²ó¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¡¢Èà¤é¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÇ®¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤«¡£½Ð±é»þ´ÖÂÓ¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï¡¢¸åÆüÈ¯É½¤È¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢M!LK¤Ï5·î4Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ë¡ÖJAPAN JAM 2026¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±Æü¤Î¸ø±é¤Ï¶¯É÷¤Î±Æ¶Á¤Ç³«ºÅÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢½Ð±é¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤³¤«¤é¤Î¡ÖROCK IN JAPAN FESTIVAL2026¡×½Ð±é·èÄê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢SNS¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌî³°¥Õ¥§¥¹¡¢º£ÅÙ¤³¤½¡ª¡ª¤À¤Í¡×¡Ö¥í¥Ã¥¥ó¤ËM!LK¤¬¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖJAPAN JAM¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò¤·¤¿¤¤¡ª¡×¡ÖÀäÂÐÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´î¤Ó¤ä´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£Áá¤¯¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
°ìÊý¡¢M!LK¤Ï5¥ö·îÏ¢Â³¥ê¥ê¡¼¥¹´ë²è¡Ö¥â¡¼Îõ¥â¡¼¿Ê¡ª¥ê¥ê¡¼¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È2026¡×¤ò´º¹ÔÃæ¡£Âè°ìÃÆ¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Ñ¥ï¡¼¡×¤ÎPromotion Video¤âÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÂèÆóÃÆ¤È¤·¤ÆÁ¾Ìî½ØÂÀ¤È»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È³Ú¶Ê¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬Í½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î²Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ëËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Îº£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡Úrockin'on presents ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026¾ÜºÙ¡Û
M!LK½Ð±éÆüÄø¡§2026Ç¯9·î20Æü¡ÊÆü¡Ë²ñ¾ì¡§ÀéÍÕ»ÔÁÉ²æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸ø±à¡ÊÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶è¡Ë»þ´Ö¡§³«¾ì 8:30¡¿³«±é 11:45¡¿½ª±é 20:15¡Ê³ÆÆü¤È¤âÍ½Äê¡Ë¢¨±«Å··è¹Ô¡Ê¹ÓÅ·¤Î¾ì¹ç¤ÏÃæ»ß¡Ë
ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://rijfes.jp/