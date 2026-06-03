¡ÚÂæÉ÷6¹æ¡Û´ØÅìÃÏÊý¤Ç¥ì¥Ù¥ë4¤Î´í¸±·ÙÊóÁê¼¡¤°¡¡Åìµþ23¶è¤ÏÂç±«·ÙÊó¤Ç¿ÀÅÄÀî¤äÌÜ¹õÀî¤äÁ±Ê¡»ûÀî¤¬¥ì¥Ù¥ë4ÈÅÍô´í¸±·ÙÊó
ÂæÉ÷6¹æ¤ÎÀÜ¶á¤Ë¤è¤ê¡¢´ØÅìÃÏÊý¤Ç¥ì¥Ù¥ë4¤Î´í¸±·ÙÊó¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ÀÆàÀî¸©¤Ç¤Ï¡¢ÍÕ»³Ä®¡¢²£¿Ü²ì»Ô¡¢Æ£Âô»Ô¡¢¿à»Ò»Ô¡¢»°±º»Ô¤Ë¥ì¥Ù¥ë4ÅÚº½ºÒ³²´í¸±·ÙÊó¤¬¡¢²£¿Ü²ì»Ô¤Ë¥ì¥Ù¥ë4Âç±«´í¸±·ÙÊó¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀéÍÕ¸©¤Ç¤Ï¡¢ÆîÉô¤ÎÂçÂ¿´îÄ®¤Ë¥ì¥Ù¥ë4ÅÚº½ºÒ³²´í¸±·ÙÊó¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
Åìµþ23¶è¤Ë¤ÏÂç±«·ÙÊó¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢ÅìµþÃæ¿´Éô¤òÎ®¤ì¤ë¿ÀÅÄÀî¡¦ÌÜ¹õ¶è¤òÎ®¤ì¤ëÌÜ¹õÀî¡¢¿ùÊÂ¶è¤òÎ®¤ì¤ëÁ±Ê¡»ûÀî¡¢»°Âë»Ô¤ÈÀ¤ÅÄÃ«¶è¤òÎ®¤ì¤ëÌîÀî¤ÈÀçÀî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ì¥Ù¥ë4ÈÅÍô´í¸±·ÙÊó¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡ÖÎ®°è¤Î½»Ì±¤Ï¡¢·úÊª¤ÎÆó³¬¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¤Ê¤É¿»¿å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÃÏ²¼»ÜÀß¤Ï¿å¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½½Ê¬·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£