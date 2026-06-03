¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¥¢¥ó¥Ê¡¦¥µ¥ï¥¤½Ð±é¡¢¶ä¹Ô¶¯Åð¤ò¡ÈÀ¸ÇÛ¿®¡É¤¹¤ëÊ¤ÌÌ½¸ÃÄÉÁ¤¯¡¡¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥ê¡¼¥Á´ÆÆÄºÇ¿·ºî¸ø³«·èÄê
¡¡¡Ø¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥È¥ì¥¤¥ó¡Ù¤Î¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥ê¡¼¥Á´ÆÆÄºÇ¿·ºî¡Ø¶ä¹Ô¶¯Åð¡§´°Á´¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡Ù¤¬¡¢9·î4Æü¤ËÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÆÃÊó±ÇÁü¤È³¤³°ÈÇ¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¥É¥é¥ÞÉôÌç¤Î½÷Í¥¾Þ¤Ê¤É¤Ëµ±¤¤¤¿¥¢¥ó¥Ê¡¦¥µ¥ï¥¤¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø¶ä¹Ô¶¯Åð¡§´°Á´¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡ÙÆÃÊó
¡¡¶ä¹Ô¶¯Åð¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ëÊ¤ÌÌ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤¬¸½¤ì¤¿¡£Èà¤é¤ÎÆ°²è¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¶ä¹Ô¶¯Åð¡§´°Á´¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡×¤ÏÁíºÆÀ¸²ó¿ô9²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç15¤ÎÌ¾¤À¤¿¤ë¶ä¹Ô¤«¤é¤Î¶¯Ã¥¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·Èà¤é¤ÏÃ±¤Ê¤ëÈÈºá¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Åð¤ó¤À¶â¤ÇÇ¥ÉØ¤ò½õ¤±¡¢¶ì³ØÀ¸¤Î³ØÈñ¤ò±ç½õ¤·¡¢·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡È¸½Âå¤Î¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¡£
¡¡¶ä¹Ô¤òÄ©È¯¤·¡¢ÌµËÅ¤È¤â¤¤¤¨¤ëÀ¸Ãæ·Ñ¡¢À¤´Ö¤«¤é¤ÎÇ®¶¸Åª¤Ê»Ù»ý¤â°Õ¤Ë²ð¤µ¤Ê¤¤Èà¤é¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¿Í½õ¤±¤Ê¤Î¤«¡©¤½¤ì¤È¤â»ñËÜ¼çµÁ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ê¤Î¤«¡£Èà¤é¤ÎÁÇ´é¡¢¤½¤·¤Æ¡È¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡É¤ÎËÜÅö¤ÎÌÜÅª¤È¤Ï¡©
¡¡Ëµ¼ãÌµ¿Í¤ÊÈà¤é¤Î¹Ô¤¤¤ò·Ù»¡¤¬»Ø¤ò¤¯¤ï¤¨¤ÆÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤â¤Ê¤¯¡¢Èà¤é¤Î¹ÔÆ°¤òÊ¬ÀÏ¤·ÄÉÀ×¤·»Ï¤á¤ë¡£¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤ÏFBI¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÁÜºº´±¡£½¾Íè¤ÎÁÜººÊýË¡¤Ç¤Ï»õ¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢Èà¤¬¸Û¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁ°²Ê»ý¤Á¤ÎÀ¨ÏÓ¥Ï¥Ã¥«¡¼¡£»þÂåÃÙ¤ì¤Ê¥¢¥Ê¥í¥°ÁÜºº´±¤È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ¤Âå¤ÎÀ¨ÏÓ¥Ï¥Ã¥«¡¼¤ÎÆÌ±ú¥³¥ó¥Ó¤¬¡¢Ææ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÀµÂÎ¤Ø¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Î¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥ê¡¼¥Á¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¤Î¥¹¥¿¥ó¥È¥À¥Ö¥ë¤ò·Ð¤¿¤Î¤Á¡¢¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥×¡¼¥ë2¡Ù¡¢¡Ø¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥È¥ì¥¤¥ó¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤ÎÌ¾¼ê¡£¥¹¥¿¥ó¥È¥Þ¥ó½Ð¿È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê±é½Ð¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ê¡¼¥Á´ÆÆÄ¤¬¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÁÖ²÷´¶¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢SNS»þÂå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ä³Êº¹¼Ò²ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¸½ÂåÅª¥Æ¡¼¥Þ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¼ç±é¤Ï¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Û¥ë¥È¡£¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯¸ø³«¤Î¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Ç¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ë¡¼¥µ¡¼¤ò±é¤¸¡¢¸«»ö¤Ê¥ô¥£¥é¥ó¤Ã¤×¤ê¤ò¸«¤»¤¿¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Û¥ë¥È¡£º£²ó¤ÏÊ¤ÌÌ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼½¸ÃÄ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼Ìò¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¶¦±é¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ê¡¦¥µ¥ï¥¤¤Î¤Û¤«¡¢¡ØTHE BATMAN-¥¶¡¦¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó-¡Ù¤Ç¥»¥ê¡¼¥Ê¡Ê¥¥ã¥Ã¥È¥¦¡¼¥Þ¥ó¡Ë¤ò±é¤¸¤¿¥¾¡¼¥¤¡¦¥¯¥é¥ô¥£¥Ã¥Ä¡¢¡Ø¥·¥å¥¬¡¼¡¦¥é¥Ã¥·¥å¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦C¡¦¥é¥¤¥ê¡¼¡¢¡Ø¥È¥¥¥ë¡¼¡¦¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤Î¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¹¥ì¡¼¥¿¡¼¡¢¿Íµ¤¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤Î¥Ô¡¼¥È¡¦¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¥½¥ó¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿ÆÃÊó±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Ê¤ÌÌ»Ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¶ä¹Ô¶¯Åð¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ²¡¹¤ÈÇÛ¿®¤¹¤ë¾×·âÅª¤Ê¸÷·Ê¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£ºÆÀ¸²ó¿ô¤ò¿¤Ð¤·¤Ê¤¬¤é¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Èà¤é¤Î»Ñ¤È¡¢¤½¤ì¤òÄÉ¤¦FBI¤È¤Î¹¶ËÉ¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢ÄË²÷¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤¬Í»¹ç¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø¶ä¹Ô¶¯Åð¡§´°Á´¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡ÙÆÃÊó
¡¡¶ä¹Ô¶¯Åð¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ëÊ¤ÌÌ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤¬¸½¤ì¤¿¡£Èà¤é¤ÎÆ°²è¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¶ä¹Ô¶¯Åð¡§´°Á´¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡×¤ÏÁíºÆÀ¸²ó¿ô9²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç15¤ÎÌ¾¤À¤¿¤ë¶ä¹Ô¤«¤é¤Î¶¯Ã¥¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¶ä¹Ô¤òÄ©È¯¤·¡¢ÌµËÅ¤È¤â¤¤¤¨¤ëÀ¸Ãæ·Ñ¡¢À¤´Ö¤«¤é¤ÎÇ®¶¸Åª¤Ê»Ù»ý¤â°Õ¤Ë²ð¤µ¤Ê¤¤Èà¤é¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¿Í½õ¤±¤Ê¤Î¤«¡©¤½¤ì¤È¤â»ñËÜ¼çµÁ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ê¤Î¤«¡£Èà¤é¤ÎÁÇ´é¡¢¤½¤·¤Æ¡È¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡É¤ÎËÜÅö¤ÎÌÜÅª¤È¤Ï¡©
¡¡Ëµ¼ãÌµ¿Í¤ÊÈà¤é¤Î¹Ô¤¤¤ò·Ù»¡¤¬»Ø¤ò¤¯¤ï¤¨¤ÆÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤â¤Ê¤¯¡¢Èà¤é¤Î¹ÔÆ°¤òÊ¬ÀÏ¤·ÄÉÀ×¤·»Ï¤á¤ë¡£¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤ÏFBI¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÁÜºº´±¡£½¾Íè¤ÎÁÜººÊýË¡¤Ç¤Ï»õ¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢Èà¤¬¸Û¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁ°²Ê»ý¤Á¤ÎÀ¨ÏÓ¥Ï¥Ã¥«¡¼¡£»þÂåÃÙ¤ì¤Ê¥¢¥Ê¥í¥°ÁÜºº´±¤È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ¤Âå¤ÎÀ¨ÏÓ¥Ï¥Ã¥«¡¼¤ÎÆÌ±ú¥³¥ó¥Ó¤¬¡¢Ææ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÀµÂÎ¤Ø¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Î¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥ê¡¼¥Á¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¤Î¥¹¥¿¥ó¥È¥À¥Ö¥ë¤ò·Ð¤¿¤Î¤Á¡¢¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥×¡¼¥ë2¡Ù¡¢¡Ø¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥È¥ì¥¤¥ó¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤ÎÌ¾¼ê¡£¥¹¥¿¥ó¥È¥Þ¥ó½Ð¿È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê±é½Ð¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ê¡¼¥Á´ÆÆÄ¤¬¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÁÖ²÷´¶¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢SNS»þÂå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ä³Êº¹¼Ò²ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¸½ÂåÅª¥Æ¡¼¥Þ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¼ç±é¤Ï¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Û¥ë¥È¡£¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯¸ø³«¤Î¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Ç¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ë¡¼¥µ¡¼¤ò±é¤¸¡¢¸«»ö¤Ê¥ô¥£¥é¥ó¤Ã¤×¤ê¤ò¸«¤»¤¿¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Û¥ë¥È¡£º£²ó¤ÏÊ¤ÌÌ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼½¸ÃÄ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼Ìò¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¶¦±é¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ê¡¦¥µ¥ï¥¤¤Î¤Û¤«¡¢¡ØTHE BATMAN-¥¶¡¦¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó-¡Ù¤Ç¥»¥ê¡¼¥Ê¡Ê¥¥ã¥Ã¥È¥¦¡¼¥Þ¥ó¡Ë¤ò±é¤¸¤¿¥¾¡¼¥¤¡¦¥¯¥é¥ô¥£¥Ã¥Ä¡¢¡Ø¥·¥å¥¬¡¼¡¦¥é¥Ã¥·¥å¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦C¡¦¥é¥¤¥ê¡¼¡¢¡Ø¥È¥¥¥ë¡¼¡¦¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤Î¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¹¥ì¡¼¥¿¡¼¡¢¿Íµ¤¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤Î¥Ô¡¼¥È¡¦¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¥½¥ó¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿ÆÃÊó±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Ê¤ÌÌ»Ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¶ä¹Ô¶¯Åð¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ²¡¹¤ÈÇÛ¿®¤¹¤ë¾×·âÅª¤Ê¸÷·Ê¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£ºÆÀ¸²ó¿ô¤ò¿¤Ð¤·¤Ê¤¬¤é¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Èà¤é¤Î»Ñ¤È¡¢¤½¤ì¤òÄÉ¤¦FBI¤È¤Î¹¶ËÉ¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢ÄË²÷¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤¬Í»¹ç¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£