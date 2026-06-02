テイラー・スウィフト、『トイ・ストーリー５』に新曲提供 監督絶賛「まさに運命的な出会い」
ディズニー＆ピクサーの人気シリーズ最新作『トイ・ストーリー５』（7月3日公開）で、世界的シンガーソングライターのテイラー・スウィフトとジャック・アントノフが共同で作詞・作曲・プロデュースを手がけた新曲「I Knew It, I Knew You」が使用されることが発表された。
【動画】『トイ・ストーリー５』US版予告
『トイ・ストーリー5』では、おもちゃが大好きだった少女ボニーが、周囲の子どもたちと同じようにタブレット端末「リリーパッド」に夢中になっていく姿が描かれる。そんな変化に危機感を抱いたジェシーは、かつて旅立ったウッディに助けを求める。再会を果たしたウッディ、バズ、ジェシーたちは、“デジタル”というこれまでにない脅威に立ち向かい、おもちゃの本当の役割を問い直していく。
今回の発表に先立ち、アメリカ各地では「TS」の文字だけを掲げた街頭広告やデジタルサイネージが出現し、SNSでは「Toy Storyの略？」「もしかしてTaylor Swift？」とさまざまな憶測が飛び交った。今回、その「TS」がテイラー・スウィフトと『トイ・ストーリー５』のタッグを示していたことが明らかになった。
新曲「I Knew It, I Knew You」は、ジェシーの新たな冒険からインスピレーションを受けて制作された楽曲で、テイラーのカントリー・ルーツへの回帰を象徴する楽曲でもあり、ソングライター兼アーティストとして記録的なキャリアを築いてきた彼女のさまざまなスタイルが融合した楽曲となっている。
テイラーは自身のSNSで、「5歳の頃、最初の『トイ・ストーリー』を観て以来、ずっと憧れてきたこのキャラクターたちのために曲を書けるなんて、夢のようなことです。幸運にも制作初期段階の『トイ・ストーリー5』を観る機会を得て、一瞬でその魅力に心を奪われました。帰宅するやいなや、この曲を書いたんです。運命って、そうやって感じるものですよね？」とコメント。
アンドリュー・スタントン監督は「テイラーがこの曲を書き、歌ってくれたことは、本当に素晴らしいことでした。彼女とジェシーの絆、そして彼女がキャラクターの心情を即座に理解した様子は、紛れもないものでした。この曲は『トイ・ストーリー』と深く結びついています。あまりにも深く結びついているため、初めて聴いた瞬間、まるでずっとそこにあったかのように、長い間行方不明だった家族の一員のように感じられた。まさに運命的な出会いだったんです」と絶賛している。
楽曲は、6月5日にシングルとして配信開始予定。さらに、6月19日にリリースされる『トイ・ストーリー5』のオリジナル・サウンドトラックにも収録される。
【動画】『トイ・ストーリー５』US版予告
『トイ・ストーリー5』では、おもちゃが大好きだった少女ボニーが、周囲の子どもたちと同じようにタブレット端末「リリーパッド」に夢中になっていく姿が描かれる。そんな変化に危機感を抱いたジェシーは、かつて旅立ったウッディに助けを求める。再会を果たしたウッディ、バズ、ジェシーたちは、“デジタル”というこれまでにない脅威に立ち向かい、おもちゃの本当の役割を問い直していく。
新曲「I Knew It, I Knew You」は、ジェシーの新たな冒険からインスピレーションを受けて制作された楽曲で、テイラーのカントリー・ルーツへの回帰を象徴する楽曲でもあり、ソングライター兼アーティストとして記録的なキャリアを築いてきた彼女のさまざまなスタイルが融合した楽曲となっている。
テイラーは自身のSNSで、「5歳の頃、最初の『トイ・ストーリー』を観て以来、ずっと憧れてきたこのキャラクターたちのために曲を書けるなんて、夢のようなことです。幸運にも制作初期段階の『トイ・ストーリー5』を観る機会を得て、一瞬でその魅力に心を奪われました。帰宅するやいなや、この曲を書いたんです。運命って、そうやって感じるものですよね？」とコメント。
アンドリュー・スタントン監督は「テイラーがこの曲を書き、歌ってくれたことは、本当に素晴らしいことでした。彼女とジェシーの絆、そして彼女がキャラクターの心情を即座に理解した様子は、紛れもないものでした。この曲は『トイ・ストーリー』と深く結びついています。あまりにも深く結びついているため、初めて聴いた瞬間、まるでずっとそこにあったかのように、長い間行方不明だった家族の一員のように感じられた。まさに運命的な出会いだったんです」と絶賛している。
楽曲は、6月5日にシングルとして配信開始予定。さらに、6月19日にリリースされる『トイ・ストーリー5』のオリジナル・サウンドトラックにも収録される。