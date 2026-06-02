「中日０−３ソフトバンク」（２日、バンテリンドーム）

ソフトバンクの先発・大津亮介投手が七回１死から初安打を許し、パーフェクトの偉業はならなかった。それでもプロ初の完封勝利をわずか１安打で飾った。

立ち上がりからキレのある直球を軸に、多彩な変化球を織り交ぜて中日打線を寄せ付けなかった大津。６回まで１人の走者も許さずに打者１８人連続アウトの快投を見せた。

そして大記録まで残り９人と迫った七回。村松の痛烈な打球に敵地が沸き返ったが、中堅手の正面に。大きなタメ息がわき起こった。続く田中には追い込みながらも甘く入ったボールを捉えられ、左前打を浴びた。打球は詰まっていたが、遊撃手の頭上を越えてしまった。

敵地は大歓声に沸き返ったが、右腕はまったく動じず。後続を断ち切ると、八回も三者凡退に締めた。そして九回２死から四球を与え、準完全試合はならなかったが、打者２９人で１試合を投げきった。

「何も意識してなくて。意識したらダメになっちゃうと思って投げていたと思います」とヒーローインタビューで語った大津。「いずれ出るだろうと思って動揺することなく、アウトを積み重ねていこうと思いました」と振り返り、「真っすぐで押せていたのでよかったと思います」と明かした。

大津は今季、８試合に先発し５勝１敗、防御率１・３３をマークしていた。これでリーグトップ達の６勝目。チームを５連勝へ導く快投だった。