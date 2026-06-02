はるな愛、あわや詐欺被害「海外のアジアの方で」「親密な関係に」
タレントのはるな愛が、2日放送のカンテレ・フジテレビ系『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金 後1：50）に出演し、ロマンス詐欺に遭いかけた過去を明かした。
【写真】「お母様も美人」はるな愛＆実母の“顔出し”2ショット
この日、番組では巧妙化する詐欺について取り上げ、注意啓発。宇宙関連のニュースが相次いだトレンドに乗った「宇宙ロマンス詐欺」では、宇宙飛行士と名乗る人物からメッセージが届き、金をだまし取られるという。
これに対して、ブラックマヨネーズ・吉田敬は「（メッセージをもらって）何で私なん？ってならないんですか？」「入口で、何でそのおばさんは何で私に来た？ってならないの」と疑問。
一方、はるなは自身の経験を明かした。「私、海外のアジアの方でDMくれたんですよ」と振り返り、メッセージをやりとりする中で「2人の秘密みたいな、親密な関係になっていく」「ちょっと信用ができるんですよ」と説明した。
しかし、番組でロマンス詐欺について知ったタイミングだった。「キミの資産が気になる」と言われ、「ロマンス詐欺ですか？」と返したところ、長文で否定する連絡があり「そのあとぴたっと連絡が…（途絶えた）」という。スタジオからは、驚きの声があがっていた。
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この日、番組では巧妙化する詐欺について取り上げ、注意啓発。宇宙関連のニュースが相次いだトレンドに乗った「宇宙ロマンス詐欺」では、宇宙飛行士と名乗る人物からメッセージが届き、金をだまし取られるという。
これに対して、ブラックマヨネーズ・吉田敬は「（メッセージをもらって）何で私なん？ってならないんですか？」「入口で、何でそのおばさんは何で私に来た？ってならないの」と疑問。
しかし、番組でロマンス詐欺について知ったタイミングだった。「キミの資産が気になる」と言われ、「ロマンス詐欺ですか？」と返したところ、長文で否定する連絡があり「そのあとぴたっと連絡が…（途絶えた）」という。スタジオからは、驚きの声があがっていた。