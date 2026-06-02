約10年ぶり刷新！ 「Z」グレードの装備内容とは

トヨタは2026年5月28日、ピックアップトラック「ハイラックス」をフルモデルチェンジして発売しました。

1968年の初代誕生以来、世界190以上の国と地域で販売され、人々の暮らしや仕事を支え続けてきた本格ピックアップトラックが、現行8代目から約10年ぶりに全面刷新されました。

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日本仕様は、トヨタの命名規則で上位グレードを示す「Z」をベースとした構成です。Zと、専用装備を追加した「Z“Adventure”」の2仕様を用意し、駆動方式はどちらもパートタイム4WDのみとなります。

Zグレードは265／60R18タイヤと切削光輝の18インチアルミホイールを採用し、フロントスキッドプレート、フロントロアバンパーガーニッシュ、フロントバンパーサイドベゼルを装備。内装色はブラックで、センターコンソールボックスにはグレーステッチを施しています。

Z“Adventure”はZの装備をベースに、スポーツバー、ベッドライナー（アンダーレール）、テールゲートリフトアシスト（ダンパータイプ）、サイドモールをさらに追加。フロントロアバンパーガーニッシュとフロントバンパーサイドベゼルはAdventure専用デザインとなり、アルミホイールはマットグレー、スキッドプレートはカラード（シルバー）に変更されます。

内装色はアウトドア感のある「ミネラル」を採用し、センターコンソールボックスのステッチもイエローとなります。

エクステリアのデザインコンセプトは「Cyber SUMO」。力士の「立ち合い」から着想を得て、オーバーフェンダーやラジエーターグリル、バンパーが生み出す造形により、安定した佇まいの中に力強い存在感を表現しています。

道具としての力強さと乗員に安心感をもたらす室内空間はそのままに、「Cyber SUMO」をデザインのキーワードとして、よりソリッドでシャープなスタイルへと進化しています。

ボディサイズは全長5325mm×全幅1885mm×全高1865mmで、1ナンバー（普通貨物自動車）登録となります。

最大500kgの積載量とフラットな床面を確保した荷台は、テールゲート開口時の地上高を845mmとし、左右のリアクォーターパネルにデッキステップを設けることで、足をかけて荷台へアクセスしやすくしています。

インテリアは、悪路でもクルマの姿勢を把握しやすい水平基調のインストルメントパネルを採用。12.3インチセンターディスプレイを独立配置して視線移動を抑えるとともに、運転操作に必要なスイッチ類をコンソール下部に集約し、視認性と操作性に配慮しています。

また、コネクティッドナビ対応のディスプレイオーディオPlusを備え、DCMを通じたOTA（無線）ソフトウェアアップデートにも対応しています。

運転支援装備では、電動パーキングブレーキの採用により、全車速追従機能付レーダークルーズコントロールに停止保持機能を追加しています。

また、マルチテレインセレクトとマルチテレインモニターを標準装備し、さまざまな路面状況における高い走破性を確保しています。

安全装備には、プロアクティブドライビングアシストやプリクラッシュセーフティなどを含む「Toyota Safety Sense」を搭載しています。

パワートレインは2.8リッター直噴クリーンディーゼルエンジン（1GD-FTV）を採用し、6速オートマチックトランスミッション（6 Super ECT）と組み合わせます。WLTCモード燃費は11.9km／Lです（Z／Z“Adventure”共通）。

価格（消費税込）はZが498万800円、Z“Adventure”が550万円です。

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IMVシリーズで鍛え上げた伝統のラダーフレーム構造を継承しながら、内外装・安全装備・コネクティッド機能を刷新した新型ハイラックス Z。仕事からアウトドアレジャーまで幅広く対応する、本格ピックアップトラックの最新仕様です。