山崎賢人、映画『キングダム』最新作で山田裕貴とのアクションシーンに自信「熱く撮影できた」
俳優の山崎賢人（※崎＝たつさき）が2日、都内で行われた映画『キングダム 魂の決戦』（7月17日公開）ワールドプレミアに登壇した。
【写真】スーツ姿がかっこいい…神尾楓珠＆志尊淳
シリーズを通して主人公・信を演じてきた山崎は、生中継されていたステージまでのエントランスから「新たなる『キングダム』を皆さんにお届けできるということで最高に興奮しています！」と声を弾ませる。ステージに登場すると、たくさんのファンを見渡して「うれしいです！」と笑顔を浮かべた。
毎作ド派手なアクションシーンが見どころとなっているが、今作では山田裕貴演じる万極とのアクションシーンについて「普通のアクションではなくて、魂でお互いぶつかるような戦いを一つ一つ丁寧に、山田くんとコミュニケーションをとりながら熱く撮影できたので本当にいいシーンになったなと思います」とアピールした。
原泰久氏の人気漫画『キングダム』を実写映画化した人気シリーズ第5弾。中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信と、中華統一を目指す若き王・エイ政の活躍を壮大なスケールで描く。
『キングダム』（2019年）、『キングダム2 遥かなる大地へ』（22年公開）、『キングダム 運命の炎』（23年公開）『キングダム 大将軍の帰還』（24年公開）に続く『キングダム 魂の決戦』は、楚（そ）・趙（ちょう）・魏（ぎ）・韓（かん）・燕（えん）・斉（せい）の六国が打倒秦を掲げて同盟を結成。「秦vs六国」というシリーズ最大規模の戦いが描かれる。
ワールドプレミアには、吉沢亮、橋本環奈、志尊淳、神尾楓珠、三吉彩花、蒔田彩珠、山下美月、山田裕貴、坂口憲二、豊川悦司、要潤、佐久間由衣、玉木宏、佐藤浩市、小栗旬、佐藤信介監督も登壇した。
【写真】スーツ姿がかっこいい…神尾楓珠＆志尊淳
シリーズを通して主人公・信を演じてきた山崎は、生中継されていたステージまでのエントランスから「新たなる『キングダム』を皆さんにお届けできるということで最高に興奮しています！」と声を弾ませる。ステージに登場すると、たくさんのファンを見渡して「うれしいです！」と笑顔を浮かべた。
原泰久氏の人気漫画『キングダム』を実写映画化した人気シリーズ第5弾。中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信と、中華統一を目指す若き王・エイ政の活躍を壮大なスケールで描く。
『キングダム』（2019年）、『キングダム2 遥かなる大地へ』（22年公開）、『キングダム 運命の炎』（23年公開）『キングダム 大将軍の帰還』（24年公開）に続く『キングダム 魂の決戦』は、楚（そ）・趙（ちょう）・魏（ぎ）・韓（かん）・燕（えん）・斉（せい）の六国が打倒秦を掲げて同盟を結成。「秦vs六国」というシリーズ最大規模の戦いが描かれる。
ワールドプレミアには、吉沢亮、橋本環奈、志尊淳、神尾楓珠、三吉彩花、蒔田彩珠、山下美月、山田裕貴、坂口憲二、豊川悦司、要潤、佐久間由衣、玉木宏、佐藤浩市、小栗旬、佐藤信介監督も登壇した。