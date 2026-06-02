台風6号の情報です。台風は現在、宮崎県日南市の南南東約40キロの海上に中心があるとみられます。風速15メートル以上の強風域が紀伊半島までかかってきました。東海地方にじわじわ近づいていて、最も近づくのは、明日の明け方から昼前にかけてとみられます。午前中は大荒れの天気となりそうです。

【写真を見る】【台風情報】台風6号 東海地方にはあす明け方から最接近か 交通が乱れるおそれも… 雨･風シミュレーション チャンミーの進路予想 気象情報

【雨と風の予想】

雨はその前から強まりそうで、予想を進めてみると、午後7時、8時、9時、だんだんと台風本体の活発な雨雲も近づいてくるんですが、その前から湿った空気が流れ込んで、三重県南部などで非常に激しい雨が降るおそれがあります。

雨・風のシミュレーション あす午前0時～

さらに進めてみると、台風本体の雨雲もかかり、あすに日付が変わって、午前4時、5時、6時、このあたりが台風が最も近づいているときで、この時に北側、かなり活発な雨雲がかかって、あすの朝は交通が乱れる恐れがあります。お気をつけください。

また、愛知県ではあす未明から朝にかけて、そして三重県では今夜遅くからあすの朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨危険度が急速に高まる恐れがあります。避難が必要になる恐れもありますので、情報を取るようにしていただければと思います。

さらに進めて、明日の朝、昼前にはだいぶ雨は上がってくる見通しとなっています。

三重県で350ミリの大雨予想

【予想される雨の量】

24時間で愛知県250ミリ、岐阜県150ミリ、三重県350ミリの大雨が予想されているほか、最大風速は陸上で20メートル、瞬間的には35メートルと、何かにつかまらないと立っていられないぐらい強く吹きそうです。

予報を見てみると、明日の特に朝までが雨のピークとみられます。愛知県、そして岐阜県もあすのあすの朝までが雨のピークとみられます。



その後は晴れ間が戻ってくる見通しです。三重県も明日の朝までですが、これまでにかなり川が増水していますので、晴れ間が戻ったとしても、川には引き続き近づかないようにしてください。