中米両軍、米国ハワイで2026年度中米海上軍事安全協議メカニズム作業部会会議を開催

中米両軍は5月28日から29日にかけて、米国ハワイで2026年度中米海上軍事安全協議メカニズム作業部会会議を開催しました。

双方は「中米建設的戦略的安定関係」の構築という重要な共通認識を指針とし、平等と相互尊重を基礎に、現在の中米間の海空における安全情勢について率直かつ建設的な交流をおこない、2025年の中米海上軍事安全協議メカニズム会議以降の「中米海空遭遇安全行動規範」の実施状況を評価し、中米間の海上軍事安全問題を改善するための措置についても議論しました。

中米両軍は、効果的な意思疎通と交流が第一線の部隊のより専門的な任務遂行、相互理解の増進、誤解や誤認の回避に資するとの認識で一致しました。同時に、中国は航行・飛行の自由を名目とした中国の主権と安全を脅かすいかなる行為にも断固反対し、中国を標的とした権益侵害・挑発行為や接近偵察・妨害行為にも断固反対します。中国は引き続き関連の法律と規定に基づき、中国の領土保全・主権と海洋権益を断固として守り、この地域の平和と繁栄を維持していくと指摘しました。（提供/CGTN Japanese）