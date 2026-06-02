日向坂46金村美玖、美脚のぞくミニ丈“ピューロコーデ”に絶賛の声「変装なしでびっくり」「カチューシャ姿が悶絶級の可愛さ」
【モデルプレス＝2026/06/02】日向坂46の金村美玖が5月31日、自身のInstagramを更新。サンリオピューロランドを訪れた際の姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】日向坂46メンバー「上品で可愛い」美脚ショット
金村は「さきてぃ（片山紗希ちゃん）にサンリオピューロランドを案内してもらった日」とつづり、日向坂46の片山紗希と同園を訪れた際の写真を投稿。頭にキャラクターのカチューシャをつけ、トレンチコート風のジャケットにシフォン素材の白いミニスカート、黒のロングブーツを合わせた私服ショットを披露した。ミニスカートは裾がアシンメトリーなデザインになっており、美しい脚のラインが際立っている。
「人生初！嬉しかった！！」と喜びを伝え、「そしてプリン君に沼ってしまった…」「つぶつぶアイスも人生初だったの。驚きの食感！」とコメント。ポムポムプリンに抱きつく姿や、アイスを楽しむ様子も公開している。
この投稿には「脚が綺麗すぎ」「上品で可愛い」「さきてぃとのお揃いカチューシャ姿最高」「写真が全部天使すぎ」「初ピューロ楽しめてよかった」「変装なしでびっくり」「カチューシャ姿が悶絶級の可愛さ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】日向坂46メンバー「上品で可愛い」美脚ショット
◆金村美玖、美脚際立つ私服ショット披露
金村は「さきてぃ（片山紗希ちゃん）にサンリオピューロランドを案内してもらった日」とつづり、日向坂46の片山紗希と同園を訪れた際の写真を投稿。頭にキャラクターのカチューシャをつけ、トレンチコート風のジャケットにシフォン素材の白いミニスカート、黒のロングブーツを合わせた私服ショットを披露した。ミニスカートは裾がアシンメトリーなデザインになっており、美しい脚のラインが際立っている。
◆金村美玖の投稿に反響
この投稿には「脚が綺麗すぎ」「上品で可愛い」「さきてぃとのお揃いカチューシャ姿最高」「写真が全部天使すぎ」「初ピューロ楽しめてよかった」「変装なしでびっくり」「カチューシャ姿が悶絶級の可愛さ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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