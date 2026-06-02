プロのロックバンドと地元のアマチュアバンドが共演する新感覚の音楽フェスティバル＜Atsugi Hi! Thunder Rock Festival 2026＞が8月11日、神奈川・厚木市文化会館 大ホールにて開催されることが発表となった。

＜Atsugi Hi! Thunder Rock Festival＞は、“地域振興と音楽文化の未来を紡ぐ”をテーマに掲げ、厚木市文化会館を中心としたAtsugi HI! Thunder Rock Festival実行委員会が主催する地域密着型ロックフェスだ。1,400席を誇る大ホールのステージに、世代やキャリアの壁を越えてアーティストたちが集結する。

プロのロックバンドの出演者は、’80年代のデビュー以降、ヴィジュアル系の先駆けとして一世を風靡し、アニメ『シティーハンター’91』エンディング曲やJリーグのベガルタ仙台のサポーターソングなどでも知られるAURA。BABYMETALの神バンドをはじめとして数々の大舞台で活躍し、超絶技巧で世界を魅了するギタリスト・大村孝佳率いる大村孝佳バンド。地元・厚木で精力的に活動し、骨太で重厚なロックサウンドを響かせるWhiskey Dust。同じく厚木を拠点に活動し、ポリバケツとガムテープで作った手作り太鼓で障がいのある人もない人も共にハッピーな音楽を奏でるバリアフリーロックバンドのサルサガムテープといった4組。

さらに、豪華ミュージシャンのサポートおよびゲスト参加も決定。Whiskey Dustには女性ロックバンドSHOW-YAのギタリスト五十嵐sun-go美貴がゲスト出演することに加え、大村孝佳バンドにはGacharic Spinのドラマーはながサポート参加。なお、同フェスのMCには“世界一熱いアイドル”をコンセプトにもつ地元・厚木出身のゆらぴこが出演することも決定している。

同フェスの目玉であり大きな特色は、地元のアマチュア・学生バンドとプロのロックバンドとの共演にある。地元・厚木のライブハウスThunder Snake Atsugiの全面協力のもと、現在、地元の高校生を対象としたオーディションが進行中だ。SNSファン投票やライブ審査を勝ち抜いた未来のロックスターたちに加え、地元・厚木で活動する社会人バンドの6DENASHIと座敷牢が、プロのロックバンドと同じ大舞台に立つ。高校生出演バンドの最終ラインナップは公式サイトおよびSNSにて順次発表される予定だ。

なお、同フェス開催に向けて今後、厚木市文化会館の広報紙“ぶんか情報館”での告知ほか、コマラジやFMカオンといった地元ラジオ局での特番放送、厚木伊勢原ケーブルTV“あゆチャンネル”での学生バンド密着ドキュメンタリーの放送も予定されているなど、地域全体を挙げての取り組みとして＜Atsugi Hi! Thunder Rock Festival 2026＞をバックアップする。

■厚木発ロックフェス＜Atsugi Hi! Thunder Rock Festival 2026＞

8月11日(火/祝) 神奈川・厚木市文化会館 大ホール

open12:00 / start13:00 ※予定 ▼出演アーティスト

◯GUEST：

・AURA

・大村孝佳バンド(サポートドラマー：はな from Gacharic Spin)

・Whiskey Dust (ゲストギタリスト：五十嵐sun-go美貴 from SHOW-YA)

・サルサガムテープ

◯MC：ゆらぴこ

◯一般選抜：6DENASHI、座敷牢

◯学生オーディション枠：後日発表 ▼チケット

前売 4500円 / 当日 5000円

学生 2000円 / ピースチケット 2000円(全席自由)

※未就学児童入場不可

※学生券は25歳以下対象(公演当日要学生証持参)

※ピースチケットは障がい者手帳をお持ちの方が対象

※車いす席をご希望の方は、公演当日までに厚木市文化会館チケット予約センターへご連絡ください

◯プレイガイド

・厚木市文化会館チケット予約センター 046-224-9999

https://p-ticket.jp/atsugi-bunka ※要事前登録(無料)

・ローソンチケット：https://l-tike.com/ (Lコード：74515)

一般発売日：2026年6月7日(日)10:00

※発売初日は電話/Webでの受付のみ。窓口販売は6/8(月)より 主催：Atsugi Hi! Thunder Rock Festival実行委員会(NPO法人 ハイテンション、Thunder Snake Atsugi、(公財)厚木市文化振興財団)

協賛：厚木伊勢原ケーブルネットワーク株式会社、株式会社イー・エス・ピー、海老名エフエム放送株式会社、株式会社志智創健、フジゲン株式会社、ホンアツ酒場

協力：狛江ラジオ放送株式会社 AURA 大村孝佳 はな from Gacharic Spin Whiskey Dust 五十嵐sun-go美貴 from SHOW-YA サルサガムテープ ゆらぴこ