アダム・スコットが全米オープンで偉業達成へ！ 「メジャー連続100回出場」を記念した大会着用ポロシャツをユニクロが発売
6月18〜21日の期間で開催される全米オープンゴルフ選手権（ニューヨーク州・シネコック・ヒルズGC）。この大舞台で、ゴルフ界の歴史に新たな足跡が刻まれようとしている。
【写真】カーディガンを合わせてタウンユースに！ お手本過ぎるアダム・スコットの着こなし
ユニクロのグローバルブランドアンバサダーを務めるアダム・スコットが、本大会への出場をもって「ゴルフメジャー大会連続100回出場」という偉業を達成する見込みだ。これは“帝王”ジャック・ニクラスに続く史上2人目の快挙であり、四半世紀にわたり世界のトップ戦線で心技体を維持し続けてきた、彼の実力とタフネスの証明にほかならない。この歴史的な瞬間を記念し、ユニクロはスコットが大会で着用するモデルのポロシャツ2種を、6月15日（月）より店舗およびオンラインストアで発売する。展開されるのは、スコットのこだわりが詰まった「ドライEXポロシャツ」。高い吸汗速乾性を誇る独自の機能素材をベースにしながらも、ポリエステル特有の光沢感を抑え、マットで上品な「ニットライク」の風合いに仕上げられているのが特徴だ。また、肩まわりのカッティングや脇下のディテールなど、プロの激しい動きに対応するスイングを妨げない細やかな設計が施されている。ライトグレー、ブラウン、ネイビー、ブラックの4色展開で、同系色で構成された立体感のある表情は、コース上だけでなくタウンユースでも洗練された印象を与える。ラインナップには、実際のツアー転戦仕様をイメージした「ユニクロおよびアダム・スコットのロゴ入りモデル」（一部店舗・オンライン限定）と、普段使いしやすい「ロゴなしモデル」の2種類が用意されている。価格はいずれも2,990円（税込）。今回の記念モデルについて、スコットは次のようにコメントを寄せている。「ユニクロのドライEXポロシャツは、長年の私のお気に入りのアイテムのひとつですが、今回のモデルは特に素晴らしい仕上がりです。ニットライクでテーラード感のある生地が、洗練された見た目と快適な着心地を両立しており、どのような場面でも活躍すると思います」2013年にオーストラリア人として初めてマスターズを制覇した際も、その胸元には同ブランドのロゴがあった。それから13年、再び世界の頂点を目指すべく、信頼のおけるウェアとともに、スコットは記念すべき100回目のメジャーの地に立つ。単なるスポーツウェアの枠を超え、その高い完成度に注目したい一枚。偉業達成の瞬間を見守るとともに、彼が磨き上げたスタイルを身にまとってコースへ繰り出してみてはいかがだろうか。◇ ◇ ◇見た目もカッコいい！→関連記事で【収納力と軽さの両立は当たり前！ 買い替えるなら“かゆいところに手が届く”キャディバッグ】を掲載中
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