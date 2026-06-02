ミセス大森元貴が耳掛けシースルーバングに！レザー×赤パンツの攻めコーデで見せたクールな表情に「ビジュが刺さりすぎる」「この上品な治安の悪さが大好き」「スタイリングが神」と大反響

Mrs. GREEN APPLEの公式Xが更新。6月1日放送回の『テレビ×ミセス』（TBS系）のオフショットが公開され、3人のヘア＆衣装に注目が集まっている。

【写真】Mrs. GREEN APPLE『テレビ×ミセス』オフショット／ライブ×ミセスの過去スタイリング

■Mrs. GREEN APPLE、赤い照明に映えるライブ衣装

公開されたのは、赤い照明に包まれたセットで、大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架の3人が並ぶショット。

大森は黒のレザージャケットに赤のパンツを合わせ、センターで存在感を放っている。ウェット感のある前髪を下ろしたヘアも印象的で、ポケットに手を入れたクールな表情がライブの熱量を引き立てている。

若井は黒シャツにゴールド系のネクタイを合わせ、サングラスを添えたスタイル。光沢のあるパンツとブーツで、ロックな雰囲気を漂わせている。

藤澤は金髪のロングヘアに、ゆったりとした黒のトップスとワイドパンツを合わせたモードな装い。ふんわりとしたヘアと落ち感のある衣装が相まって、柔らかさと華やかさのあるビジュアルに仕上がっている。

この日は同番組で、ライブ×ミセスとして「インフェルノ」を披露。炎のような赤い照明とレーザーが交差する空間に、3人の黒を基調とした衣装が映え、楽曲の世界観をより力強く見せていた。

投稿には「カッコよすぎる」「この上品な治安の悪さが大好き」「バチイケ」「どタイプ」「スタイリングが神」「涼ちゃん優勝すぎ」「ビジュが刺さりすぎる」「激メロ集団」などの声が寄せられている。