『開運！なんでも鑑定団』古民家からタダでもらった屏風→驚きの鑑定結果へ
テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）のきょう2日放送回では、タダでもらった「有名な画家」の屏風が登場。驚きの鑑定結果が出る。
【動画】登場するとスタジオどよめき…古民家からタダでもらった屏風→驚きの鑑定結果へ
お宝は、丸山晩霞の屏風。友人から「これから取り壊す古民家があるけれど、中にある物はいらないから欲しい物があったら持っていっていいよ」と言われ、見に行った際に発見し、タダでいただいたもの。
その時は作者の名前すら知らなかったが、後日調べてみたところ、有名な画家と分かり、驚いた。家には和室がなく、置くところもないので、もし良い物なら売って、海外旅行に行きたいと願う。果たして本物か。
■出演者
【MC】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】みりちゃむ
【出張鑑定】千葉県野田市
【出張リポーター】原口あきまさ
【出張アシスタント】吉川七瀬
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
【鑑定士軍団】
中島誠之助（古美術鑑定家）
北原照久（「TOY MUSEUM」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
金子朋裕（「思文閣銀座」店長）
勝見充男(古美術「自在屋」店主)
増田孝（愛知東邦大学客員教授）
森由美（陶磁研究家）
【動画】登場するとスタジオどよめき…古民家からタダでもらった屏風→驚きの鑑定結果へ
お宝は、丸山晩霞の屏風。友人から「これから取り壊す古民家があるけれど、中にある物はいらないから欲しい物があったら持っていっていいよ」と言われ、見に行った際に発見し、タダでいただいたもの。
その時は作者の名前すら知らなかったが、後日調べてみたところ、有名な画家と分かり、驚いた。家には和室がなく、置くところもないので、もし良い物なら売って、海外旅行に行きたいと願う。果たして本物か。
【MC】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】みりちゃむ
【出張鑑定】千葉県野田市
【出張リポーター】原口あきまさ
【出張アシスタント】吉川七瀬
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
【鑑定士軍団】
中島誠之助（古美術鑑定家）
北原照久（「TOY MUSEUM」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
金子朋裕（「思文閣銀座」店長）
勝見充男(古美術「自在屋」店主)
増田孝（愛知東邦大学客員教授）
森由美（陶磁研究家）