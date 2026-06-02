日本とW杯同組スウェーデン、ハーランド＆ウーデゴー不在のノルウェーに完敗。ただ主将がきっぱり「全く問題ない。大切なのは…」

日本とW杯同組スウェーデン、ハーランド＆ウーデゴー不在のノルウェーに完敗。ただ主将がきっぱり「全く問題ない。大切なのは…」