CORTIS、初の単独ツアー『2026 CORTIS TOUR ＜PUT YOUR PHONE DOWN＞』開催決定 全9都市13公演を予定
5人組グループ・CORTIS（MARTIN、JAMES、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHO）が、自身初となる単独ツアー『2026 CORTIS TOUR ＜PUT YOUR PHONE DOWN＞』を開催することが2日、発表された。
【ソロカット】オールバックで登場！圧巻のオーラを放ったCORTIS
同ツアーは、7月18日の韓国・仁川公演を皮切りに、カナダ・トロント、アメリカ・ニューヨーク、アトランタ、アーヴィング、ロサンゼルス、サンフランシスコ、韓国・ソウル、日本・神奈川の全9都市を巡り、全13公演を敢行する。
日本公演は、神奈川・ぴあアリーナMMにて9月4日、5日、6日の3日間にわたって開催される。公演の詳細やチケット販売スケジュールなどについては、後日発表となる。
ツアータイトルである『PUT YOUR PHONE DOWN』には「ライブそのものに没入し、一緒に飛び跳ねながら楽しんでほしい」という想いが込められている。今回公開されたポスタービジュアルは、そのコンセプトを体現するように、エネルギッシュに身を揺らすメンバーの姿が、ブレを活かした躍動感あふれるカメラワークで切り取られている。
国内外のライブステージで新人離れしたステージング力を見せ、毎回大きな話題となっているCORTISが、初単独ツアーでどのようなパフォーマンスを披露するのか期待が高まる。
【ソロカット】オールバックで登場！圧巻のオーラを放ったCORTIS
同ツアーは、7月18日の韓国・仁川公演を皮切りに、カナダ・トロント、アメリカ・ニューヨーク、アトランタ、アーヴィング、ロサンゼルス、サンフランシスコ、韓国・ソウル、日本・神奈川の全9都市を巡り、全13公演を敢行する。
ツアータイトルである『PUT YOUR PHONE DOWN』には「ライブそのものに没入し、一緒に飛び跳ねながら楽しんでほしい」という想いが込められている。今回公開されたポスタービジュアルは、そのコンセプトを体現するように、エネルギッシュに身を揺らすメンバーの姿が、ブレを活かした躍動感あふれるカメラワークで切り取られている。
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